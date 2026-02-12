Novadu ziņas
Šodien 09:39
Jelgavā ūdensvada avārijas dēļ pārtraukta ūdens piegāde Brīvības bulvārī, Andreja Pumpura un Priežu ielā
Saistībā ar ceturtdien, 12. februārī, notikušo ūdensvada avāriju Brīvības bulvāra un Priežu ielas krustojumā, pārtraukta ūdens piegāde ēkām Brīvības bulvārī 12A, 14, 16, 18, 18A, 20, 20A, 22, 22A, 33, 35, 37, Andreja Pumpura ielā 78 un Priežu ielā 11, informē SIA “Jelgavas ūdens”.
Igstošais un intensīvais sals, kā arī temperatūras svārstības rada būtisku ietekmi uz apakšzemes inženiertīkliem. Laikapstākļu dēļ vairākās vietās tiek konstatēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu bojājumi, it īpaši ķeta materiāla cauruļvadiem, ziņo SIA “Jelgavas ūdens”.
Ķets ir mehāniski izturīgs, taču salīdzinoši trausls materiāls, kas īpaši jūtīgi reaģē uz straujām temperatūras izmaiņām. Pēdējo dienu stiprā sala dēļ notiek grunts kustība un deformācija, kas izraisa ķeta cauruļvadu avāriju. Uzņēmums veic bojājumu apsekošanu un remontdarbus, taču sarežģīto laika apstākļu dēļ to novēršana var prasīt ilgāku laiku.
Iedzīvotāji aicināti būt vērīgiem un ziņot par pamanītām ūdens noplūdēm.