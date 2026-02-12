Sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu gandrīz visā Latvijā; autovadītājus aicina būt īpaši piesardzīgiem
Ceturtdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Lai uzlabotu apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 111 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Plkst. 6.30 apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz visiem valsts galvenajiem autoceļiem, tostarp visas Daugavpils (A6), Bauskas (A7), Jelgavas (A8), Rēzeknes (A12) un Krievijas robežas (A13) šoseju garumā. Tāpat apledojums un sniegs klāj Rīgas, Daugavpils un Rēzeknes apvedceļus, kā arī reģionālo autoceļu Tīnūži–Koknese (P80).
Uz Vidzemes šosejas (A2) braukšana apgrūtināta posmā no Rīgas līdz Virešiem, uz Valmieras šosejas (A3) – no Murjāņiem līdz Stalbei, savukārt Kurzemes virzienā sarežģīti apstākļi fiksēti no Rīgas līdz Apšupes krustojumam (A9) un līdz Kūdrai (A10).
Uz reģionālajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta visā valsts teritorijā, izņemot Rīgas, Valmieras, Alūksnes, Tukuma un Limbažu apkārtni.
LVC aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ieturēt lielāku distanci. Jārēķinās, ka ceļā var būt nepieciešams pavadīt ilgāku laiku nekā ierasts.
Aktuālā informācija par braukšanas apstākļiem pieejama interaktīvajā kartē vietnē "www.lvceli.lv". Par novērojumiem ceļu tīklā iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555 vai uzņēmuma sociālo tīklu kontos.