Joprojām akūti trūkst 0- un 0+ asinsgrupas donoru
Akūti trūkst 0- un 0+ asinsgrupas donoru, un asins ziedotāju atsaucība ir ļoti zema, informē Valsts asinsdonoru centrs (VADC).
Minēto asinsgrupu donori aicināti, izvērtējot savu veselības stāvokli, doties uz jebkuru Valsts asinsdonoru centra ziedošanas punktu, lai ziedotu asinis.
Vakar Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca aicināja atsaukties donorus, jo slimnīcā notiek vairākas akūtas operācijas, kuru nodrošināšanai steidzami nepieciešamas 0- un 0+ grupas asinis.
Pastāvīgi ziedot asinis var vairākās ziedošanas vietās visā Latvijā. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32.
Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41. Katru nedēļu VADC dodas arī regulāros izbraukumos, nodrošinot specializētas asins ziedošanas vietas.
Tuvākie VADC izbraukumi plānoti 12. februārī plkst. 9 uz Daugavpils Olimpisko centru, plkst. 10 uz Salaspils kultūras namu "Rīgava" un Rīgas tirdzniecības centru "Akropole". Savukārt 13. februārī plānots izbraukums uz Lejasciema Sandras Miķelsones ģimenes ārsta praksi no plkst. 9 līdz 12.
Vairāk nekā puse no visām asins devām pērn sagatavota VADC izbraukumos. Pagājušajā gadā centrs devies 813 izbraukumos, no tiem 263 veikti ar specializēto autobusu. Pateicoties izbraukumiem, VADC spēj nodrošināt nepieciešamos asins krājumus visā Latvijā. Kopumā izbraukumos pērn asinis ziedojuši 52,13% donoru.
Centrā atgādina, ka asins ziedošana ir ātra, droša un palīdz uzturēt veselīgu asinsriti, un bez donoriem nav iespējams glābt cilvēkus, kuri nonākuši nelaimē.