Latvijas Banka pieņēmusi jaunus grozījumus, kas apgrūtinās dzīvi negodprātīgiem parādniekiem
Latvijas Bankas padome pieņēmusi grozījumus vairākos tiesību aktos, lai pilnveidotu un efektivizētu centrālās bankas uzturētā Kredītu reģistra darbību. Tas veikts ar mērķi padarīt Kredītu reģistra lietošanu vienkāršāku gan informācijas sniedzējiem un izmantotājiem, gan sabiedrībai kopumā.
No piecām līdz trim darbdienām samazināts laiks, kurā Kredītu reģistrā tiek iekļautas ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, saistību pārkāpumiem un saistību pārkāpumu novēršanu. Šis laiks tiek saskaņots ar laiku, kurā ziņas par kredītiem iekļaujamas arī kredītinformācijas biroju datubāzēs.
Vienlaikus, ņemot vērā saīsināto ziņu iekļaušanas Kredītu reģistrā termiņu, lai mazinātu Kredītu reģistra dalībnieku, kuri ir arī kredītinformācijas biroju dalībnieki, ziņošanas slogu un lai vienkāršotu un paātrinātu šo reģistra dalībnieku informācijas apmaiņu ar kredītinformācijas birojiem, šīs ziņas pēc iekļaušanas Kredītu reģistrā tiks nodotas kredītinformācijas birojiem atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka sniegtajam pilnvarojumam.
Finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem ir šāda vēlme, tiks nodrošināta iespēja konsolidēt izmantojamās tehnoloģijas informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, ieviešot tiešsaistes ziņojumu (API; Application Programming Interface) apmaiņas iespēju arī Kredītu reģistra ietvaros. Šī iespēja modernizēs un paātrinās ziņu apmaiņu, saskaņojot to ar statistikas, uzraudzības un pat maksājumu sistēmu jomu.
Līdz ar pieņemtajiem grozījumiem pabeigta informācijas apmaiņai ar finanšu tirgus dalībniekiem izmantoto informācijas tehnoloģiju sistēmu konsolidācija. Turpmāk tiks izmantota tikai paaugstinātās drošības sistēma un elektronisko pārskatu sistēma, kur nodrošināta arī visaptveroša iesniegto pārskatu monitoringa iespēja. Tirgus dalībniekiem šīs pārmaiņas neprasīs papildu resursu ieguldījumus.
Grozījumi veikti Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra "Noteikumos par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku", 2018. gada 18. janvāra "Kredītu reģistra noteikumos" un 2022. gada 13. jūnija "Statistisko datu par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sagatavošanas un iesniegšanas noteikumos".