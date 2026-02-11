Latgalē gaidāma pamatīga snigšana - izsludināts dzeltenais brīdinājums
Trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu Latgalē un Sēlijā ilgstoši snigs, prognozē sinoptiķi.
Sagaidāms, ka Latgales dienvidos uzsnigs 5-7 centimetri svaiga sniega; Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzelteno brīdinājumu. Šajā reģionā nedaudz snigs arī ceturtdien dienas laikā, bet pārējā valstī nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Ceturtdien vietām uzspīdēs saule, gaišākā diena gaidāma Latvijas ziemeļos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš.
Gaiss kļūs nedaudz siltāks - maksimālā gaisa temperatūra būs no nulle grādiem Dienvidlatgalē līdz -6 grādiem vietām Ziemeļvidzemē un Rīgas līča Kurzemes piekrastē.
Rīgā trešdienas vakarā snigs, ceturtdien nav gaidāmi nokrišņi un starp mākoņiem var izspraukties saules stari. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem -8 grādiem un dienā paaugstināsies līdz -3 grādiem.