“Rīgas satiksme” paaugstina pieļaujamo promiļu slieksni vadītājiem
Raidījuma “Bez Tabu” rīcībā nonākuši pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksme” iekšējie darba kārtības noteikumi, kas paredz izmaiņas attiecībā uz pieļaujamo alkohola līmeni sabiedriskā transporta vadītājiem pirms darba uzsākšanas.
Kā vēsta raidījums, līdz šim trolejbusu, tramvaju un autobusu vadītāji nedrīkstēja sākt darbu, ja izelpā tika konstatētas vairāk nekā 0,2 promiles alkohola – pretējā gadījumā draudēja atlaišana. Savukārt pēc jaunajām izmaiņām slieksnis paaugstināts līdz 0,5 promilēm.
“Rīgas satiksme” raidījumam apstiprināja, ka noteikumi ir mainīti, taču uzsver – ja alkometrs pirms reisa uzrāda kaut nelielu alkohola klātbūtni, vadītājs darbā netiek pielaists. Uzņēmuma juridiskās daļas vadītājs Jānis Gailītis skaidro, ka, piemēram, ja vadītājam konstatē 0,4 promiles, viņš nekavējoties tiek atstādināts. Ja gada laikā šāds pārkāpums atkārtojas (līdz 0,5 promilēm), darba attiecības tiek pārtrauktas. Tāpat, ja darbinieks gada laikā divas reizes tiek pieķerts alkohola reibumā – pat ja tās ir 0,01 promiles –, viņš tiek atlaists.
Uzņēmums norāda, ka izmaiņu mērķis bijis nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem. Līdz šim, piemēram, autostāvvietu kontrolieriem pieļaujamais slieksnis bija līdz 0,5 promilēm, kamēr sabiedriskā transporta vadītājiem – 0,2.
Tomēr šāds solis izpelnījies kritiku. “Bez Tabu” uzrunātā narkoloģe Ilze Maksima un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksperti izmaiņas vērtē negatīvi. “Stāsts ir par vēstījumu – tas ir nepareizs,” raidījumam norādījis CSDD pārstāvis Oskars Irbītis.
Pēdējo trīs gadu laikā “Rīgas satiksmē” no darba atlaisti 23 sabiedriskā transporta vadītāji, kuriem izelpā konstatētas vairāk nekā 0,2 promiles alkohola, ziņo “Bez Tabu”.