Ērenpreisa galvaspilsēta Mazsalaca svin 98. dzimšanas dienu
Šodien, 11. februārī, Mazsalaca svin savu 98. dzimšanas dienu. Tieši 1928. gada 11. februārī Latvijas valdība Mazsalacai piešķīra pilsētas tiesības, iezīmējot jaunu posmu tās attīstībā.
Gandrīz gadsimta laikā Mazsalaca izveidojusies par nozīmīgu un savdabīgu Vidzemes mazpilsētu ar bagātu vēsturi un spēcīgu kopienas garu. Nereti dēvēta par Ērenpreisa galvaspilsētu – par godu izcilajam latviešu velosipēdu ražotājam Gustavam Ērenpreisam, kurš dzimis Mazsalacā –, pilsēta lepojas ar savu industriālo un kultūras mantojumu.
Mazsalaca atrodas gleznainajā Salacas upes krastā, netālu no Igaunijas robežas. Tās apkārtni raksturo dabas bagātības – klintis, alas un Skaņaiskalna dabas parks, kas ir viens no iecienītākajiem tūrisma galamērķiem reģionā. Skaņākalna apkārtne apvīta ar teikām un nostāstiem, kas piešķir vietai īpašu noskaņu.
Pilsēta vienmēr izcēlusies ar aktīvu sabiedrisko un kultūras dzīvi – šeit darbojas amatiermākslas kolektīvi, tiek rīkoti sporta un kultūras pasākumi, un vietējie iedzīvotāji ar lepnumu kopj savu pilsētu. Mazsalaca ir vieta, kur mazpilsētas miers savijas ar radošumu un uzņēmību.
98 gadu jubilejā pilsētai tiek vēlēts turpināt augt un attīstīties, saglabājot savu īpašo raksturu.