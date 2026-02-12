Mārupes pašvaldība ciešāk sadarbosies ar biznesa augstskolu "Turība"
Mārupes novada pašvaldības pārstāvji tikušies ar Biznesa augstskolas "Turība" vadību, lai pārrunātu sadarbības iespējas.
2026. gada 10. februārī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Biznesa augstskolas "Turība" vadību, lai pārrunātu sadarbību izglītības, jaunatnes un profesionālās attīstības jomās. Sarunā piedalījās domes priekšsēdētājs Aivars Osītis, Izglītības, jaunatnes un sociālo lietu komitejas vadītājs Zigmunds Vīķis, komitejas vadītāja vietnieks Kristaps Purviņš, kā arī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Liene Šmite.
No augstskolas puses piedalījās Biznesa augstskolas "Turība" valdes priekšsēdētājs Imants Bergs, valdes loceklis un finanšu direktors Jānis Zeibots, kā arī komunikācijas direktore Vineta Vītoliņa.
Tikšanās gaitā iezīmēja vairākas iespējamās sadarbības līnijas. Svarīgākā – skolēnu un jauniešu iesaiste izglītības iniciatīvās, tostarp “Uzņēmējdarbības skolā” un “Juristu izcilības skolā”, kas jauniešiem sniedz praktisku ieskatu profesionālajās karjeras takās un uzņēmējdarbības vidē. Tāpat tika spriests par pašvaldības un uzņēmumu darbinieku profesionālo prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanās iespējām, kas būtiskas darba tirgus pārmaiņu laikā.
Uzsvēra arī mūžizglītības stiprināšanu, lai Mārupes iedzīvotājiem nodrošinātu plašākas iespējas iegūt jaunas zināšanas, pilnveidot prasmes un celt konkurētspēju darba tirgū.
Dalībnieki vienojās, ka ciešāka sadarbība starp pašvaldību un augstākās izglītības iestādēm var kļūt par nozīmīgu pamatu ilgtspējīgai izglītības attīstībai, uzņēmējdarbības veicināšanai un iedzīvotāju profesionālajai izaugsmei Mārupes novadā.