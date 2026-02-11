Jelgava - vienīgā valstspilsēta Latvijā, kurā pagājušajā gadā pieaudzis iedzīvotāju skaits
59 441 – tieši tik iedzīvotāju ir reģistrēti Jelgavā uz 2026. gada 1. janvāri, un salīdzinājumā ar gadu iepriekš, iedzīvotāju skaits pieaudzis par 138 cilvēkiem.
Turklāt Jelgava ir vienīgā valstspilsēta Latvijā ar savu atsevišķu pašvaldību, kurā 2026. gada 1. janvārī reģistrēts lielāks iedzīvotāju skaits nekā 2025. gada 1. janvārī, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistika.
Jelgavā 2025. gada 1. janvārī bija 59 303 iedzīvotāji, bet šī gada 1. janvārī Fizisko personu reģistrā reģistrēts 59 441 iedzīvotājs. No tiem 28 188 ir vīrieši un 31 253 sievietes.
Jelgavā šobrīd 9778 cilvēki ir līdz darbspējas vecumam (līdz 14 gadiem) no tiem 5035 vīrieši un 4743 sievietes, 37 932 iedzīvotāji darbspējas vecumā (no 15 gadiem) – 19 223 vīrieši un 18 709 sievietes, bet pēc darbspējas vecuma (no 65 gadiem) Jelgavā ir 11 731 iedzīvotājs, no tiem 3930 vīrieši un 7801 sieviete.
Bet Latvijā kopumā PMLP uzturētajā Fizisko personu reģistrā uz šī gada 1. janvāri ir reģistrēti 1 988 792 iedzīvotāji, kas ir par 35 792 iedzīvotājiem mazāk nekā 2025. gada 1. janvārī – 2 024 584 iedzīvotāji.