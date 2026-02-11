Ilustratīvs foto.
Novadu ziņas
Šodien 10:37
Jelgavā uz nenoteiktu laiku slēgta stacionārā tualete Uzvaras parkā
SIA “Zemgales EKO” informē, ka Jelgavā sala dēļ radušās problēmas ūdensapgādē un stacionārā tualete ir slēgta uz nenoteiktu laiku, taču Uzvaras parkā nodrošināta pārvietojamā tualete. Uzņēmums apsaimnieko vairākas sabiedriskās tualetes pilsētā un nodrošina to regulāru tīrīšanu un dezinfekciju.
SIA ”Zemgales EKO” norāda, ka sals radījis problēmas ūdensapgādes sistēmā, līdz ar to stacionārā tualete uz nenoteiktu laiku tiek slēgta. Bet Uzvaras parkā ir nogādāta pārvietojamā tualete. Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām.
”Zemgales EKO” apsaimnieko sabiedriskās tualetes skvērā aiz kultūras nama, Uzvaras parkā, Raiņa parkā, Ozolskvērā, pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa stāvlaukuma, Pasta salā, Pilssalā, pilsētas autoostas teritorijā, kā arī pie dzelzceļa pieturas punkta ”Cukurfabrika” Pārmiju ielā 2. Visas tualetes tiek regulāri tīrītas un dezinficētas saskaņā ar sanitārajām un epidemioloģiskajām prasībām.