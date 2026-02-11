Sabiedrība
Šodien 04:30
Nedēļas nogalē brīdina par pastiprinātu troksni militārajā poligonā "Ādaži"
14. februārī militārajā poligonā “Ādaži” sabiedroto karavīri veiks kaujas šaušanu ar kājnieku kaujas mašīnām CENTAURO un tankiem ARIETE, kas no plkst. 09.00 līdz 18.00 var radīt pastiprinātu troksni.
Šī gada 14. februārī no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00 militārajā poligonā “Ādaži” sabiedroto karavīri veiks kaujas šaušanu ar kājnieku kaujas mašīnām CENTAURO un tankiem ARIETE, kas var radīt pastiprinātu troksni.