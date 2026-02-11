Nedēļas nogalē brīdina par pastiprinātu troksni militārajā poligonā "Ādaži"
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šī gada 14. februārī no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00 militārajā poligonā “Ādaži” sabiedroto karavīri veiks kaujas šaušanu ar kājnieku kaujas mašīnām CENTAURO un tankiem ARIETE, kas var radīt pastiprinātu troksni.

