Liepājā turpina vēsturisko ēku atjaunošanu, taps 19 moderni dzīvokļi
Kūrmājas prospektā 15/17 Liepājā uzsākta vēsturiskā ēku kompleksa atjaunošana, kur līdz 2027. gada vasarai plānots izveidot 19 mūsdienīgus dzīvokļus, saglabājot ēkas autentisko raksturu. Projekts papildinās piejūras rajona dzīvojamo fondu un stiprinās ielas arhitektonisko mantojumu, dzīvokļu rezervāciju sākot jau 2026. gada beigās.
Vienā no Liepājas pieprasītākajām un vēsturiskākajām ielām – Kūrmājas prospektā 15/17 uzsākti ēku kompleksa demontāžas un sagatavošanas darbi būvniecības procesam. Projektā paredzēts izbūvēt 19 mūsdienīgus dzīvokļus platībā no 50 līdz 150 m², saglabājot ēkas vēsturisko raksturu un vērtību.
Atjaunošanas projektā paredzēts ziemeļu un austrumu fasādes saglabāt esošajā vēsturiskajā veidolā, nodrošinot ēkas autentiskumu. Savukārt dienvidu un rietumu pusē tiks izbūvēta moderna fasādes daļa ar stiklotiem balkoniem. Ēkas puspagrabstāvā paredzētas komerctelpas, bet pagalmā – autostāvvietas. Projekta būvniecību plānots pabeigt 2027. gada vasarā, savukārt dzīvokļu rezervācija sāksies jau 2026. gada izskaņā.
Kūrmājas prospekts pēdējos gados piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas – atjaunotas vairākas vēsturiskās ēkas un sakārtota infrastruktūra, kas palielinājusi ielas kopējo pievilcību. Arī šis projekts ir būtiska daļa no ielas attīstības un vēsturiskā arhitektūras mantojuma saglabāšanas.
Projektā iesaistīti pieredzējuši būvniecības, arhitektūras un plānošanas speciālisti, lai nodrošinātu profesionālu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu ēkas atjaunošanas procesu.
"Šis projekts sniedz izcilu iespēju iegādāties modernu, kvalitatīvu mājokli ar autentiska vēsturiskā mantojuma pievienoto vērtību. Renovācijas projekta mērķis ir radīt dzīvokļus, kas atbilst mūsdienu komforta, kvalitātes un energoefektivitātes prasībām, vienlaikus cienot un saglabājot Liepājas vēsturisko vidi," norāda projekta pārstāvis, “AVER Kurzeme” nekustamo īpašumu aģentūras īpašnieks Oskars Dombrovskis.
Ēkas atjaunošana Kūrmājas prospektā 15/17 kļūs par būtisku ieguldījumu Liepājas pilsētvides atjaunošanā, paplašinot modernu un ilgtspējīgu dzīvojamo fondu piejūras rajonā.