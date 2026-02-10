Kamermūzikas koncerts "Romantisma serenādes" 14. februārī
Uz kamermūzikas programmu "Romantisma serenādes" 14. februārī Mazajā ģildē aicina soprāns Ilze Grēvele-Skaraine, baritons, Latvijas Nacionālās operas solists Rihards Millers un pianiste, Latvijas Nacionālās operas solistu koncertmeistare Ērika Millere.
Koncertprogramma veidota kā ceļojums caur vācu romantisma laika solodziesmu spilgtākajiem paraugiem. Tās pamatā ir Franča Šūberta, Roberta Šūmaņa un Riharda Štrausa daiļrade, kas ļauj spilgti izsekot vācu romantisma vokālās mūzikas attīstībai no šī stila sākumiem Šūberta daiļradē līdz noslēguma posmam Riharda Štrausa opusos. Programmu papildina arī Edvarda Grīga solodziesmu cikls un Klāras Šūmanes klaviermūzika.
“Šis koncerts būs iespēja ne tikai izdzīvot cilvēka dvēseles pārdzīvojumus, bet arī izbaudīt smalko, niansēto, pasaulīgi skaisto un smeldzīgo vācu romantisma vokālo mūziku, kur ārkārtīgi poētisko romantisma dzeju krāšņi un izcili papildina solodziesmu žanra meistaru komponētā mūzika,” stāsta koncerta veidotāji.
Klausītājus ar koncerta programmu un dziesmu saturu iepazīstinās Orests Silabriedis.