Novadu ziņas
Šodien 12:09
Siguldas policijas autoparks kļūst modernāks: iegādāti jauni operatīvie auto
Siguldas novada Pašvaldības policija iegādājusies jaunus “Subaru” operatīvos transportlīdzekļus, kas būtiski uzlabos dienesta efektivitāti, mobilitāti un drošību ikdienas darbā.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, “Subaru” zīmola automašīnas ir modernas un ērtas, ar augstas kvalitātes policijas darbam nepieciešamo aprīkojumu un labi pamanāmu, valsts standarta prasībām atbilstošu operatīvo krāsojumu.
Iegādātie auto piemēroti braukšanai pilsētā un ārpus tās. Tie nodrošina pienācīgu komfortu policistiem, kuri ikdienā, pildot amata pienākumus, daudz laika pavada, pārvietojoties pa novadu, vienlaikus uzturot augstus drošības standartus gan darbiniekiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem.
Jaunie operatīvie auto iegādāti un aprīkoti par pašvaldības budžeta līdzekļiem.