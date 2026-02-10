Pie Vecpiebalgas noteiks ātruma ierobežojumus saistībā ar defektu autoceļa segumā
Uz reģionālā autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) no pārvada pār dzelzceļu līdz Vecpiebalgai atsevišķos posmos tiks noteikts ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā saistībā ar seguma defektiem, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Pagājušajā gadā uz šī ceļa atjaunoja segumu, pielietojot virsmas apstrādes tehnoloģiju. Tomēr vietām segumā ir radušies defekti, un ziemas laika apstākļu un satiksmes ietekmē no tā atdalās šķembas.
Tādējādi, lai samazinātu transportlīdzekļu bojājumu risku, atļauto braukšanas ātrumu samazinās, informē LVC.
Vienlaikus būvnieks SIA "Limbažu ceļi" labos defektus par personīgajiem līdzekļiem, kad būs piemēroti laika apstākļi. Otrdien un turpmāk līdz defektu salabošanai būvnieks nodrošinās atdalījušos šķembu slaucīšanu.
