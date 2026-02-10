VMD konstatējis nelikumīgas medības no braucoša autotransporta
Valsts meža dienests (VMD), veicot plānotu medību pārbaudi Ventspils novadā, konstatējis nelikumīgas medības, kas organizētas, izmantojot braucošu autotransportu un nakts redzamības tēmēkļus, informēja dienests.
VMD norāda, ka pret medniekiem sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi, kā arī noteikta medību tiesību apturēšana.
Dienestā skaidro, ka medības, kurās tiek izmantoti braucoši motorizēti transportlīdzekļi un no tiem lietoti nakts redzamības tēmēkļi, ir nozīmīgs medības reglamentējošo normatīvu pārkāpums. Šāda rīcība rada paaugstinātu risku cilvēkiem vai mājdzīvniekiem, kas varētu atrasties šāviena trajektorijā, tādēļ VMD medību inspektori tam pievērš pastiprinātu uzmanību.
VMD 2025./2026. gada medību sezonā ir konstatējis 42 nelikumīgu medību gadījumus.
Dienestā atzīmē, ka vairumu pārkāpumu izdarījuši mednieki savās medību līguma platībās.
VMD aicina medniekus atkārtoti iepazīties ar Medību likumā uzskaitīto aizliegto medību līdzekļu, rīku, metožu un paņēmienu sarakstu.
Tāpat VMD aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot par aizdomīgu mednieku rīcību vai konstatētām nelikumīgām darbībām, kā arī mednieki tiek aicināti neklusēt un informēt par negodprātīgu medību praksi.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.