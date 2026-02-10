Latviju pārklās sniega kalni: vietām sniega dziļums var sasniegt 65 centimetrus
Šīs nedēļas otrajā pusē sniega sega Latgalē var kļūt par 20 centimetriem biezāka, daudzviet pārsniedzot pusmetra dziļumu, liecina jaunākās laika prognozes.
Nedēļas vidū daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs, vairāk snigs Latgalē un Sēlijā, kur sniega sega vietām kļūs par 7-10 centimetriem biezāka. Stiprāki nokrišņi un sniegputenis iespējams piektdien un naktī uz sestdienu, lielāks nokrišņu daudzums prognozēts valsts dienvidu un austrumu daļā. Vietām valsts dienvidos, galvenokārt dienvidaustrumos, īslaicīgi iespējams arī sasalstošs lietus.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem valsts lielāko daļu patlaban klāj 10-25 centimetrus bieza sniega kārta, vairāk sniega ir Latgalē - vidēji 30-40 centimetri, Dagdā sasniedzot 45 centimetrus.
Piepildoties nokrišņu prognozēm, šīs nedēļas beigās lielā valsts daļā sniega kārtas augstums var pārsniegt 30 centimetrus, daudzviet Latgalē sasniedzot 50-65 centimetrus.
Liels nokrišņu daudzums gaidāms arī Daugavas baseinā Baltkrievijā un Krievijā, kur sniega dziļums jau šobrīd ir 40-50 centimetri, tādēļ šopavasar Daugavā iespējami lielākie pali pēdējos gados.
Atbilstoši pašreizējai "Global Forecast System" prognozei tuvākajās diennaktīs sals Latvijā mazināsies, bet nākamās nedēļas sākumā termometra stabiņš vietām atkal noslīdēs līdz -25 grādiem.
10. februārī plkst. 8 gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -6 grādiem Kolkā līdz -30 grādiem Daugavpils meteoroloģiskajā stacijā.