Sabiedrība
Šodien 07:24
Otrdien vietām gaidāms neliels sniegs
Otrdien vietām Latvijā - galvenokārt valsts ziemeļrietumu daļā - gaidāms neliels sniegs, prognozē sinoptiķi.
Debesis klās mākoņi, vietām tās skaidrosies. Dažviet saglabāsies sarma. Pūtīs lēns dienvidu vējš.
Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz -5..-10 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz -9 grādiem.
Atmosfēras spiediens pazeminās, no rīta tas ir 1010-1015 hektopaskāli jūras līmenī.