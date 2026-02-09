Labdarības koncertā "Ja skatuves dēļi sāktu runāt" tiks vākti līdzekļi skatuves mākslas vecmeistaru atbalstam
30. martā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālā teātra lielajā zālē notiks labdarības koncerts, kura mērķis ir atbalstīt aktierus un režisorus, kuri savu mūžu atdevuši teātra skatuvei un skatītājiem. Koncertā uz vienas skatuves satiksies visu Latvijas teātru aktieri.
Skatuve. Tās pievilkšanas spēks sniedzas gadu simtos un tūkstošos. Tā vilina iesācējus un nelaiž prom sirmās galvas. Tā redz mūsu klupienus, kritienus un augšāmcelšanos. Tā uzsūkusi mūsu sāpju un laimes asaras. Tā dzirdējusi aplausus, ko aktieriem katru vakaru velta skatītāji.
Šajā īpašajā vakarā uz vienas skatuve visu Latvijas teātru aktieri satiksies koncertā, lai atzītos mīlestībā teātrim, kolēģiem, skatītājiem un dzīvei un visus ienākumus no skatītāju nopirktajām biļetēm ziedotu teātra vecmeistariem.
Vakaru noslēgs labdarības izsole – atraktīvs “aukcions”, kurā būs iespēja iegādāties aktieru un režisoru darinātus meistardarbus kulinārijas un daiļamatniecības jomā.
Koncertā piedalās: Agnese Budovska, Rūta Dišlere, Inese Ivulāne, Dita Lūriņa, Veronika Plotņikova, Anete Rimkus, Diāna Krista Stafecka, Karīna Tatarinova, Kristīne Veinšteina, kā arī Katrīna Altenburga, Annija Bildarte, Sintija Ceplauska, Gerda Igaune, Agate Grīnhofa, Marta Marija Gruzdova, Daniela Muižniece, Justīne Skutāne, Anna Emanuela Vaice, Ainārs Ančevskis, Rūdolfs Apse, Mārtiņš Brūveris, Andris Bulis, Maksims Busels, Raimonds Celms, Vilis Daudziņš, Artis Drozdovs, Mārtiņš Egliens, Gundars Grasbergs, Gints Grāvelis, Andris Keišs, Ivars Kļavinskis, Mārcis Maņjakovs, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš, Sandis Ulpe, Egils Viļumovs, kā arī Henrijs Kozlovskis, Kurts Kārlis, Jēkabs Pikšēns, Ralfs Puzāns
Mūziķi: Normans Bārbals, Aleksandrs Tomass Matjusons, Arians Sevišķis, Valdis Zilveris
Telpas iekārtojuma autors un gaismu mākslinieks: Oskars Pauliņš
Režisore: Marija Bērziņa