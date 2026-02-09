Apsaimniekotājs Jēkabpilī sūdzas par autovadītājiem, kuru dēļ nav iespējams pienācīgi attīrīt sniegu
Uzņēmums SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicinājis autovadītājus novietot savus spēkratus tā, lai tie netraucētu attīrīt no sniega autoceļus.
"Autovadītāju ievērībai! Aicinām pārdomāt transportlīdzekļu novietošanas paradumus. Automobiļi, kas novietoti abās ielas malās, traucē ceļu tīrīšanas tehnikas pārvietošanos un padara neiespējamu darbu veikšanu. Aicinām rīkoties atbildīgi. Paldies par sapratni!" aicina uzņēmums.
Uzņēmuma paziņojums izraisījis diskusijas iedzīvotāju vidū. "Kā lai zinu, kad pa manu ielu sniegu vāks? Varbūt nekad..." pārdomās dalās Dainis. Uz ko Armands atbildējis: "Vāks vai nevāks, bet tā neviens prātīgs šoferis mašīnas neparko. Ir jābūt idiotam,lai šādi uz šaurām ielām parkotu mašīnas vienu pretim otrai."
"Un tieši tie autovadītāji arī sūdzas ka zem viņu mašīnām nav notīrīts sniegs," pārdomās dalās Āris. Tikmēr Ieva aicina piedomāt arī pie pagalmu attīrīšanas no sniega. "Gribētos zināt, kad taisās tīrīt pagalmus. Braucot ārā, pārmet krustu un ceri, lai neieslīdētu kādā kaimiņa mašīnā," norāda sieviete.