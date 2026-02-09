Festivāla "Vīnes klasika" atklāšana.

Ar Mocarta jubilejas koncertu Rīgā atklāts festivāls "Vīnes klasika"

Rīgas Kongresu namā krāšņi izskanējusi Volfganga Amadeja Mocarta 270. jubilejai veltīta koncertprogramma.

Kultūra

FOTO: Rīgas Kongresu namā spoži izskanējis Mocarta 270. jubilejai veltīts koncerts

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgas Kongresu namā krāšņi izskanējusi Volfganga Amadeja Mocarta 270. jubilejai veltīta koncertprogramma.

FOTO: Rīgas Kongresu namā spoži izskanējis Mocarta...

Koncertā tiks izpildīta 41. simfonija "Jupiters" un kantāte "Davide Penitente".

Kamerorķestri "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio kori, soprānus Katrīnu Paulu Felsbergu, Etīnu Emīliju Saulīti un tenoru Mārtiņu Šmauksteli diriģēs Aivis Greters.

Kā vēstīts, visu februāri Rīgā skanēs Vīnes klasiskās mūzikas mantojums, apvienojot Mocarta, Franča Šūberta, Jozefa Haidna un viņu pēcteču mūziku Latvijas un ārvalstu mākslinieku interpretācijās. Piecos koncertos paredzēti vokālsimfoniski opusi, kamermūzika, balādes un sonātes.

Tēmas

RīgaRīgas Kongresu namsLatvijas RadioSinfonietta Rīga

Citi šobrīd lasa