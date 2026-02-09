Ar Mocarta jubilejas koncertu Rīgā atklāts festivāls "Vīnes klasika"
Rīgas Kongresu namā krāšņi izskanējusi Volfganga Amadeja Mocarta 270. jubilejai veltīta koncertprogramma.
Kultūra
Šodien 10:03
FOTO: Rīgas Kongresu namā spoži izskanējis Mocarta 270. jubilejai veltīts koncerts
Rīgas Kongresu namā krāšņi izskanējusi Volfganga Amadeja Mocarta 270. jubilejai veltīta koncertprogramma.
Koncertā tiks izpildīta 41. simfonija "Jupiters" un kantāte "Davide Penitente".
Kamerorķestri "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio kori, soprānus Katrīnu Paulu Felsbergu, Etīnu Emīliju Saulīti un tenoru Mārtiņu Šmauksteli diriģēs Aivis Greters.
Kā vēstīts, visu februāri Rīgā skanēs Vīnes klasiskās mūzikas mantojums, apvienojot Mocarta, Franča Šūberta, Jozefa Haidna un viņu pēcteču mūziku Latvijas un ārvalstu mākslinieku interpretācijās. Piecos koncertos paredzēti vokālsimfoniski opusi, kamermūzika, balādes un sonātes.