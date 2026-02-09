Valsts policija pērn fiksējusi ap 7 miljoniem mēģinājumu piekļūt vietnēm ar bērnu pornogrāfiju
Pagājušajā gadā Latvijā būtiski pieaudzis pornogrāfisku materiālu aprites noteikumu pārkāpumu skaits, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pavēstīja VP priekšnieks Armands Ruks.
Aizvadītajā gadā Latvijā konstatēti 344 noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar pornogrāfisku materiālu apriti, un tas ir par 190 vairāk nekā gadu iepriekš. Šajā statistikā ietilpst arī gadījumi, kad personas tiek prettiesiski iesaistītas pornogrāfisku materiālu izgatavošanā.
Ruks šo pieaugumu saista galvenokārt ar aktīvu policijas darbu interneta vidē, noskaidrojot potenciālos upurus un personas, kuras mērķtiecīgi nodarbojas ar pornogrāfiska rakstura noziegumiem.
Policijas priekšnieks stāstīja arī par speciālu platformu, kurā tiek fiksēti un bloķēti mēģinājumi apmeklēt tīmekļa vietnes ar bērnu pornogrāfiju. Pagājušajā gadā esot fiksēti aptuveni septiņi miljoni mēģinājumu apmeklēt šādas vietnes.
Ruks atzina, ka pēdējos gados daudz ir strādāts, cīnoties ar noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Rezultātā noziedznieki vairs nav tik atklāti, bet viņu metodes kļuvušas rafinētākas un daudz kas pārcēlies uz interneta vidi, stāstīja policijas priekšnieks.
Kopumā aizvadītajā gadā Latvijā ir reģistrēti 1002 noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas ir par 180 gadījumiem jeb 22,5% vairāk nekā gadu iepriekš, informēja Ruks. Vairāk nekā puse no ziņojumiem saņemta par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas notikuši jau senāk, nevis pagājušajā gadā. Tas nozīmē, ka ir jāizmeklē vairākus gadus seni notikumi, bet arī tādas lietas tiek atklātas, pedofili tiek izskaitļoti un saukti pie atbildības, stāstīja policijas priekšnieks.
Viņš atzīmēja, ka noziegumos pret tikumību un dzimumneaizskaramību lielākā daļa upuru ir sievietes, turklāt pagājušajā gadā ap 80% upuru bijuši nepilngadīgie, bet nedaudz virs 50% - mazgadīgie.