Pirmdien Latvijā lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi
foto: LETA
Pirmdien daudzviet spīdēs saule.
Sabiedrība

Pirmdien Latvijā lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdien Latvijas lielākajā daļā būs saulains laiks, prognozē sinoptiķi.

Pirmdien Latvijā lielākoties spīdēs saule, nokrišņ...

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Migla izklīdīs, sarma vietām saglabāsies.

Valdošais būs lēns dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4..-10 grādiem.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, spīdēs saule, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1021-1024 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa