Pirmdien daudzviet spīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 07:06
Pirmdien Latvijā lielākoties spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi
Pirmdien Latvijas lielākajā daļā būs saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Migla izklīdīs, sarma vietām saglabāsies.
Valdošais būs lēns dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4..-10 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, spīdēs saule, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1021-1024 hektopaskāli jūras līmenī.