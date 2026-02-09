Polijā zem zemes atrodas milzīga pilsēta: ar ko tā ir unikāla
Polijas dienvidos, netālu no Krakovas, tūkstošiem gadu tika iegūta sāls milzīgā raktuvē, kuras pazemes tuneļu kopējais garums pārsniedz 245 kilometrus.
Izdevuma "IFLScience" galvenais redaktors noskaidrojis, ka sāls ieguve tur tika pārtraukta 20. gadsimta 90. gados, un pēc tam šī vieta no viduslaiku industriālā centra pārtapa par pazemes šedevru, kas veltīts visam, kas saistīts ar nātrija hlorīdu.
Runa ir par Veličkas sāls raktuvi, kas mūsdienās ir populārs tūrisma objekts. Raktuves tuneļi izvietoti deviņos līmeņos un dziļākajā vietā sasniedz 327 metru dziļumu. Turklāt bijušās raktuves iekšienē atrodas kapela, ko izveidojuši paši kalnrači, strādājot tumšajos pazemes dziļumos.
"Atrodoties otrajā līmenī, aptuveni 101 metru dziļumā zem zemes, tai ir iespaidīga, nedaudz drūma zāle, ko rotā milzīga lustra un krusti, kā arī no sāls izgrebta relatīvi nesenā poļu pāvesta Jāņa Pāvila II statuja un Leonardo da Vinči gleznas "Svētais vakarēdiens" kopija," raksta izdevums.
Raktuves tika izbūvētas 13. gadsimtā, tajās sāls tika iegūta līdz pat 2007. gadam. Līdz darbības izbeigšanas brīdim tā bija viena no vecākajām sāls raktuvēm, kas vēl darbojās.
Tiek uzskatīts, ka akustika vienā no kapelām ir labākā Eiropā. Dažkārt raktuves tiek sauktas par "Polijas pazemes sāls katedrāli".
1978. gadā raktuves tika iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Ik gadu raktuves apmeklē aptuveni 1,2 miljoni tūristu.