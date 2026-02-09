Madonā aizliegts uzturēties iecienītajā Mīlestības gravā
Madonas iedzīvotāju un viesu ievērībai — aizliegts uzturēties Mīlestības gravā, kur būvdarbiem šobrīd ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, pavēstījusi Madonas novada pašvaldība.
Būvdarbi objektā nav pabeigti un objekts nav nodots ekspluatācijā. Tādēļ drošības apsvērumu dēļ uzturēšanās objektā ir aizliegta! Objektā drīkst atrasties tikai personas, kas ir tieši iesaistītas būvdarbu veikšanā vai uzraudzībā.
Aizliegts:
- pārvietoties pa objekta teritoriju,
- izmantot objektu jebkādiem mērķiem,
- atrasties objektā nepiederošām personām, tai skaitā bērniem.
Par būvdarbu atsākšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā tiks sniegta papildu informācija.
Vietnē "celotajs.lv" Mīlestības grava aprakstīta kā iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. "Madonas ainavai zināmu šarmu piešķir Leivērītes un Madonas upītes gravas, kuru atsevišķiem posmiem doti dažādi nosaukumi. Mīlestības gravas krasti ir iecienīta pilsētnieku pastaigu un atpūtas vieta. Gravas nogāzē aiz 2. vidusskolas ieslēpusies "Lazdu laipa", kas pazīstama no rakstnieces (šejienes novadniece) Ilzes Indrānes romāniem. Parka dīķī esošo strūklaku uzskata par Latvijā augstāko. Mīlestības gravas turpinājums ir Laulības un Šķiršanās grava," teikts aprakstā.
Par Mīlestības gravas labiekārtošanas projektu var noskatīties "Mana Madona" sižetā.