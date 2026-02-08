VSAA atgādina par svarīgu iespēju saistībā ar pensiju 2. līmeņa uzkrājumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina – ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir iespēja jau laikus pieņemt lēmumu par savu uzkrājumu gadījumā, ja cilvēks nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas. Šādu izvēli līdz šim ir izdarījuši 41,4 % pensiju 2. līmeņa dalībnieku.
VSAA apkopotie dati liecina, ka pensiju 2. līmenī kopumā piedalās vairāk nekā 1,3 miljoni iedzīvotāju. Tomēr joprojām liela daļa nav norādījuši, kā rīkoties ar uzkrāto kapitālu neparedzētā situācijā.
Dalībniekiem ir trīs iespējas, kā noteikt pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmantošanu:
-
nodot uzkrājumu mantošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā;
-
norādīt konkrētu personu, kurai uzkrājums pienāksies;
-
novirzīt uzkrājumu speciālajā budžetā, ņemot vērā apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinu.
Izvēli iespējams mainīt jebkurā laikā, un tā nav ierobežota ne pēc skaita, ne termiņa.
Iesniegumu VSAA var iesniegt vairākos veidos:
-
portālā Latvija.gov.lv, izvēloties pakalpojumu “Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēles par uzkrātā kapitāla mantošanu reģistrēšana”;
-
klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
-
parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv.
VSAA uzsver – šis ir svarīgs lēmums, kas palīdz sakārtot finanšu jautājumus un sniedz skaidrību gan pašam cilvēkam, gan viņa tuviniekiem.