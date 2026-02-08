“Tuvākā klīnika nereti ir vairāku stundu brauciena attālumā”: vāc parakstus par valsts finansētu diennakts veterināro palīdzību
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, aicinot Latvijā izveidot valsts finansētu diennakts neatliekamās veterinārās palīdzības sistēmu.
Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Diana Mosure. Viņa skaidro, ka šobrīd Latvijā nepastāv valsts līmenī organizēta un finansēta sistēma, kas nodrošinātu diennakts neatliekamo veterināro palīdzību. Naktīs, brīvdienās un svētku dienās daudzos Latvijas reģionos dzīvnieku īpašniekiem neesot pieejama savlaicīga veterinārā palīdzība.
Kā pauž Mosure, bieži vien tuvākā klīnika atrodas vairāku stundu brauciena attālumā, kas neatliekamās situācijās apdraud dzīvnieku dzīvību un veselību. "Pašlaik neatliekamā veterinārā aprūpe pilnībā balstās uz privāto iniciatīvu, bez valsts iesaistes vai atbalsta, radot nevienlīdzīgu piekļuvi palīdzībai. Šāda pieeja neatbilst sabiedrības interesēm dzīvnieku labturības jomā," uzskata iniciatīvas autore.
Mosure rosina normatīvajos aktos noteikt valsts atbildību par diennakts neatliekamās veterinārās palīdzības sistēmas izveidi un finansēšanu Latvijā. Viņa rosina izdarīt grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kā arī saistītus principus veterinārmedicīnas regulējumā, nosakot sistēmas pamatprincipus, nevis detalizētu īstenošanas mehānismu.
Šī sistēma varot ietvert valsts finansētus vai līdzfinansētus dežūrpakalpojumus, reģionālus neatliekamās veterinārās palīdzības centrus, līgumus ar privātajām veterinārajām klīnikām, kompensācijas par nakts dežūrām vai citus risinājumus, kas nodrošina savlaicīgu palīdzību "saprātīgā attālumā" visos Latvijas reģionos.
Mosures ieskatā, konkrēto sistēmas modeli, ņemot vērā nozares kapacitāti un reģionālās vajadzības, varot izstrādāt atbildīgās valsts institūcijas sadarbībā ar veterinārmedicīnas nozares pārstāvjiem. Šādas sistēmas izmaksas viņa gan nav rēķinājusi.
Viņa arī informē, ka Daugavpils pašvaldība oficiālā atbildē norādījusi, ka normatīvais regulējums neļauj pašvaldībām organizēt vai finansēt diennakts veterināro palīdzību, tādēļ problēma nav atrisināma pašvaldību līmenī.