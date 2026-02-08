Čenings Tatums un Alekss Petifers filmā "Maģiskais Maiks".
“Sadeva pa galvu un izgrūda no mašīnas!” Holivudas zvaigznes, kuras savā starpā vairs nesarunājas
Ekrānā viņi bija labākie draugi, ideāls pāris vai komanda, par kuru fani sajūsminājās gadiem, taču aizkulisēs realitāte mēdz būt daudz sarežģītāka nekā scenārijs.
Lai gan Sāra Džesika Pārkere un Kima Ketrela seriālā “Sekss un lielpilsēta” atveidoja labākās draudzenes, dzīvē viņu attiecības jau gadiem tiek aprakstītas kā atsvešinātas. Līdzīgi stāsti ir arī par citiem aktieriem, kurus iemīlējām uz lielā ekrāna kā mīlniekus, labākos draugus vai dinamisku duetu.
Lūk, konflikti un aizkulišu spriedze, kas, iespējams, nozīmē, ka šos aktierus kopā uz ekrāna vairs neredzēsim.