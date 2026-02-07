Yevhenii Soboliev.
112
Šodien 14:55
Aizbrauca ar "Lexus" no dzīvesvietas Jūrmalā: bezvēsts pazudis 1973. gadā dzimis vīrietis
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1973. gadā dzimušo Yevhenii Soboliev.
Vīrietis 2026. gada 6. februārī ap pulksten 15.00 izbrauca no savas dzīvesvietas Jūrmalā, Mežotnes ielā ar automašīnu "Lexus", un vairs nav sazinājies ar saviem tuviniekiem, kā arī nav zināma viņa atrašanās vieta. Zināms, ka vīrietis brauca uz Somiju.
Pazīmes: augums 176 cm, vidējas miesas būves, sirmi īsi mati, gaišas pelēkas acis. Bija ģērbies melnzilā virsjakā, džinsu biksēs, kājās melni ziemas sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.
Yevhenii Soboliev.