Polija pacēlusi gaisā iznīcinātājus
Polija sestdien pacēla gaisā iznīcinātājus un uz laiku apturēja divu lidostu darbību, reaģējot uz Krievijas veikto plaša mēroga kombinēto triecienu mērķiem Ukrainas teritorijā, paziņoja Polijas varasiestādes.
Šiem pasākumiem ir preventīvs raksturs, un to mērķis ir nodrošināt gaisa telpas un tās aizsardzības drošību, jo īpaši teritorijās, kas robežojas ar apdraudētajām teritorijām, paziņoja Polijas armijas operatīvā pavēlniecība.
Pavēlniecība skaidroja, ka Polijas gaisa telpa netika pārkāpta. Armija izteica pateicību par atbalstu NATO un Vācijai, kuru lidmašīnas palīdzēja garantēt drošību Polijas debesīs, kā arī pateicās Nīderlandes bruņotajiem spēkiem par atbalstu ar pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Žešovas un Ļubļinas lidostas, kuru darbība tika uz laiku apturēta, ir atsākušas strādāt normālā režīmā. Abas pilsētas atrodas netālu no Polijas robežas ar Ukrainu, un Žešova ir galvenais NATO ieroču piegādes centrs Ukrainai.
Jau ziņots, ka Krievija naktī veica masveida uzbrukumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un citiem objektiem. Raķešu un dronu uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Hmeļnickas, Rivnes, Ternopiļas, Ivanofrankivskas un Ļvivas apgabaliem, Ukrainas rietumos, un Vinnicas apgabalu, Ukrainas centrālajā daļā.