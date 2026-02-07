Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 11:21
Oficiālajā saziņā terminu "grooming" aizstās ar latviskāku vārdu; lēmums pieņemts pēc Labklājības ministrijas lūguma
Turpmāk oficiālajā saziņā izmantos terminu "ievilināšana" kā latvisku atbilsmi angļu valodas terminam "grooming", liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija šo terminu definē kā ilgstošu, mērķtiecīgu un manipulatīvu procesu klātienē vai tiešsaistē, kurā ievilinātājs pakāpeniski izveido emocionālu saikni ar personu, visbiežāk bērnu vai jaunieti, un panākto uzticēšanos izmanto ļaunprātīgiem mērķiem, tostarp seksuālai izmantošanai. Lēmums pieņemts pēc Labklājības ministrijas lūguma.