Tehniska kļūda rada nevienlīdzīgu attieksmi pret aizbildņu ģimenēm, secina Tiesībsarga birojs
Tiesībsardze Karina Palkova aicina visas daudzbērnu ģimenes, kurās dzīvo audžubērni vai aizbildnībā esoši jaunieši līdz 24 gadu vecumam un kuri turpina mācīties, vērsties Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), lai saņemtu elektroenerģijas pakalpojuma atlaidi, jo tāda tām pienākas, informēja Tiesībsarga birojā.
Tiesībsarga birojā bija vērsusies Ķekavas novada bāriņtiesa, kura bija konstatējusi, ka daudzbērnu aizbildņu ģimenei netiek automātiski piešķirts elektroenerģijas maksas samazinājums jeb atlaide, jo viens no bērniem ir sasniedzis pilngadību.
Tiesībsarga biroja ieskatā šāda situācija rada faktisku nevienlīdzību aizbildņu ģimenēm salīdzinājumā ar citām daudzbērnu ģimenēm, kuras atbalstu saņem automātiski.
Birojā uzsver, ka jau šobrīd līdzīgās situācijās, kur sistēmu nesavietojamības vai citu tehnisku iemeslu dēļ ir nepilnīga informācija, ģimenes var informēt BVKB un saņemt šo atlaidi. Piemēram, par daudzbērnu ģimeņu jauniešiem, kuri turpina mācības ārzemēs. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi atbalstu paredz, skaidro Tiesībsarga birojā.
Pēc Tiesībsarga biroja iesaistes noskaidrots, ka problēmas cēlonis meklējams Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmā. Tas ir tehnisks šķērslis - valsts datu informācijas sistēmās pilngadīgais bērns vairs netiek sasaistīts ar aizbildņa ģimeni vai audžuģimeni, tādēļ pakalpojums netiek identificēts un piešķirts.
Palkova Ministru kabinetam līdz šā gada 1. augustam rekomendējusi veikt grozījumus noteikumos, lai daudzbērnu aizbildņu ģimenēm ar pilngadīgiem bērniem, kas turpina mācības līdz 24 gadu vecumam, nodrošinātu tiesības saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu datu informācijas sistēmu ietvaros.
"Sistēmām jādarbojas cilvēku interesēs, un es esmu droša, ka šo problēmu var atrisināt, ņemot vērā, ka arī BVKB kā atbildīgā iestāde jau šobrīd atzīst problēmas esamību un meklē risinājumus," uzsver Palkova.
Aizsargātā lietotāja iniciatīva ir valsts atbalsta mehānisms, kas nodrošina samazinātu elektroenerģijas maksājumu noteiktām iedzīvotāju grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm. Tās mērķis ir mazināt energoresursu izmaksu slogu sociāli atbalstāmajām mājsaimniecībām.