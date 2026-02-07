Īslaicīgi mainīts autobusu un vilcienu reisu salāgojums Valkas līnijā
Remontdarbu dēļ līdz 12. februārim Valkas līnijā turpinās pagaidu vilcienu grafiks, radot īslaicīgas izmaiņas autobusu un vilcienu salāgojumā. Rīta reisi no 5. februāra atkal ir saskaņoti, taču vakara pārsēšanās līdz 12. februārim nebūs iespējama.
VSIA Autotransporta direkcija ziņo, ka līdz 12. februārim pagarināto remontdarbu dēļ vilcieni Valkas līnijā kursēs pēc šobrīd spēkā esošā pagaidu grafika. Saistībā ar to ir īslaicīgas izmaiņas autobusu un vilcienu reisu savstarpējā salāgojumā maršrutā Nr. 3034 Valkas AO–Lugažu stacija–Valkas AO.
Pirmais rīta autobusa reiss Lugažu stacijā līdz 4. februārim iebrauca vēlāk (plkst. 5.16) nekā no tās izbrauca vilciens (plkst. 5.05), tādēļ pārsēšanās uz agro vilciena reisu nebija iespējama. Pārvadātājs VTU Valmiera ir nodrošinājis risinājumu, un no ceturtdienas, 5. februāra, rīta autobusu un vilcienu reisi atkal ir salāgoti.
Savukārt līdz 12. februārim nebūs salāgoti vakarpuses reisi. Vilciens no Lugažu stacijas izbrauks plkst. 17.32, bet autobuss pie stacijas pienāks plkst. 17.40, tādēļ pārsēšanās uz vakara vilciena reisu šajā periodā nebūs iespējama.
Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā minētās izmaiņas un nepieciešamības gadījumā plānot alternatīvus pārvietošanās risinājumus.