Par ievērojamu ieguldījumu viesmīlībā apbalvots Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņa organizētājs Kreislers
Latvijas tūrisma nozares balvā "Gada cilvēks tūrismā 2025" par ievērojamu ieguldījumu viesmīlības attīstībā apbalvots uzņēmējs Andris Kreislers, kurš vairāk nekā 20 gadus organizē Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā, informēja balvas rīkotāji.
Kopumā balvas tika pasniegtas sešās kategorijās.
Kategorijā "Uzņēmējs/vadītājs naktsmītņu biznesā" balvu saņēma SIA "Hotel Jūrmala SPA" viesnīcas pārdošanas un mārketinga vadītāja Dace Šķēle, bet nominācijā "Uzņēmējs/vadītājs reģionā" balvu ieguva zirgu sētas "Klajumi" saimniece Ilze Stabulniece.
Kategorijā "Uzņēmējs/vadītājs tūrisma aģentūru un tūroperatoru biznesā" balvu saņēma SIA "Nikos Travel" vadītāja Elena Serebrjakova, savukārt kategorijā "Tūrisma informācijas centra vadītājs" uzvarēja Rēzeknes tūrisma attīstības centra vadītāja Jeļena Kijaško.
Nominācijā "Uzņēmējs/vadītājs restorānu biznesā" uzvarēja restorāna "John Chef's Hall" šefpavārs Kristaps Sīlis.
Balva "Gada cilvēks tūrismā" tradicionāli tiek pasniegta aizvadītā gada labākajiem tūrisma nozares uzņēmumu un iestāžu vadītājiem, pārstāvjiem vai atbalstītājiem, kuri ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tūrisma biznesa attīstībā, popularizēšanā un aizstāvējuši tūrisma nozares intereses.