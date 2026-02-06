Latvijā radīts dronu pārtvērējs nonāk trīs NATO valstu bruņoto spēku rīcībā
Tikai dažus mēnešus pēc sākotnējo iepirkumu paziņošanas Rīgā bāzētais aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums “Origin Robotics” ir uzsācis sava autonomā dronu pārtveršanas risinājuma BLAZE piegādes Latvijas, Beļģijas un Igaunijas bruņotajiem spēkiem.
Latvija bija pirmā valsts, kas par BLAZE sistēmu iegādi paziņoja pērnā gada oktobra sākumā. Drīz pēc tam Beļģijas Aizsardzības ministrija novembrī publiski informēja par 50 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu pretdronu sistēmu iepirkumiem, savukārt Igaunija pasūtījumu veica neilgi vēlāk. No 2026. gada janvāra visas trīs valstis jau sākušas saņemt pirmās BLAZE sistēmu partijas, un piegādes turpināsies vairākos posmos tuvāko nedēļu laikā.
Kā norāda uzņēmums, BLAZE sistēma ir pilnībā Latvijā izstrādāts un ražots autonoms dronu pārtvērējs, kas paredzēts naidīgu bezpilota lidaparātu neitralizēšanai ar augstu precizitāti un ātru reakciju. BLAZE ir pirmais NATO kodificētais autonoms pārtveršanas drons, kas aprīkots ar STANAG prasībām atbilstošu kaujas galviņas moduli un ir gatavs tūlītējai izvietošanai.
Latvijā par sistēmas izvērtēšanu un integrēšanu Nacionālo bruņoto spēku struktūrā atbildēs Autonomo sistēmu kompetences centrs (ASCC). Līdzīgi nacionālie izvērtēšanas un ieviešanas procesi šobrīd norisinās arī Beļģijā un Igaunijā.
“Origin Robotics” uzsver, ka atšķirībā no tradicionālajiem aizsardzības iepirkumiem, kas nereti ilgst vairākus gadus, BLAZE sistēmu piegādes sāktas jau dažu mēnešu laikā pēc līgumu noslēgšanas. Sistēmas ir pilnībā funkcionējošas un gatavas tūlītējai integrācijai, savukārt piegādes tiks īstenotas vairākās partijās tuvāko nedēļu laikā.