Latvija, Igaunija un Beļģija saņem pirmos pārtvērējdronus "Blaze"
Latvija, Igaunija un Beļģija saņēmušas pirmos Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma "Origin Robotics" ražotos pārtvērējdronus "Blaze", paziņojis Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Trīs NATO dalībvalstis kļūst par pirmajām Eiropā, kas ievieš pilnībā autonomu pārtvērējdronu sistēmu, reaģējot uz pieaugošajiem gaisa telpas apdraudējumiem, vēsta Sprūds.
Jau ziņots, ka "Origin Robotics" bezpilotu lidaparātu pārtvērējs "Blaze" paredzēts pretinieka dronu un citu ātri lidojošu gaisa mērķu pārtveršanai un iznīcināšanai.
Tas ir viegli pārvietojams un ātri izvietojams risinājums, kas apvieno radara datus ar mašīnredzes tehnoloģijām, lai ar augstu precizitāti noteiktu, izsekotu un neitralizētu ienaidnieka dronus lidojumā, nodrošinot autonomu un izmaksu ziņā efektīvu papildinājumu pretgaisa aizsardzībai.
Tāpat ziņots, ka Latvija šogad pretgaisa aizsardzības stiprināšanai plāno novirzīt 200,54 miljonus eiro, savukārt 50 miljoni eiro tiks ieguldīti bezpilota lidaparātu spējās, kas ir ievērojams finansējuma pieaugums, salīdzinot ar šo gadu, kad šīm spējām tika novirzīti 20 miljoni eiro.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Origin Robotics" apgrozīja 2024. gadā bija 1 812 469 eiro un peļņa bija 47 076 eiro. 2022. gadā dibinātā uzņēmuma lielākie īpašnieki ir Agris Ķipurs (39,66%), Iļja Nevdahs (28%) un Konstantīns Popiks (22,34%).
Jau ziņots, ka "Origin Robotics" 2024. gada nogalē saņēmis Eiropas Komisijas apstiprinājumu finansējuma piešķiršanai 4,5 miljonu eiro apmērā no Eiropas Aizsardzības fonda, lai radītu bezpilota tehnoloģijās balstītu spēju veikt mērķu norādi, būtiski paplašinot precīzi vadāmās munīcijas izmantošanas iespējas.