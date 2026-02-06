Saulkrastu novada pašvaldības policija brīdina - uz ūdenstilpju ledus atrasties ir bīstami!
Neraugoties uz to, ka pēdējā laikā laikapstākļi ir ziemīgi un sals saglabājas ilgstoši, ledus uz ūdenstilpēm Saulkrastu novadā joprojām nav drošs, ziņo Saulkrastu novada pašvaldība.
Iedzīvotāji tiek brīdināti, ka vietām ledus ir plāns, trausls un neviendabīgs, turklāt uz tā esošā sniega kārta kavē vienmērīga un pietiekami izturīga ledus slāņa veidošanos. Šādos apstākļos ledus biezums var būt ļoti atšķirīgs pat nelielos attālumos, radot maldīgu drošības sajūtu.
Ievēro! Īpaši bīstamas ir vietas pie krastiem, niedru joslās, pie ietekām, notekām, avotiem, kā arī vietās, kur iepriekš bijusi kustīga ūdens plūsma. Pat ja ledus vizuāli šķiet izturīgs vai iepriekš ticis uzskatīts par drošu, situācija var būt strauji mainījusies.
Pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris uzsver, ka uz ūdenstilpnēm atrasties ir kategoriski aizliegts, un īpaši aicina vecākus būt atbildīgiem, pārrunāt ar bērniem iespējamos riskus un rūpīgi uzraudzīt viņu pārvietošanos brīvajā laikā.
Pašvaldības policijas inspektori iespēju robežās apseko vietas, kur pastāv lielāki riski.
Aicina iedzīvotājus neriskēt ar dzīvību, neuzkāpt uz ledus un brīdināt citus par bīstamām situācijām.