Dīķos pastāv risks zivju noslāpšanai.
Sabiedrība
Šodien 09:27
Dīķos pastāv risks zivju noslāpšanai, pauž eksperts
Par zivju noslāpšanu šajā laikā jāsatraucas vien dīķu īpašniekiem, pauda zivju ekologs Matīss Žagars.
Nelielās, seklās ūdenstilpnēs jeb dīķos jauns skābeklis neveidojas, ja to sedz bieza ledus kārta. Ja ūdenstilpēs mīt daudz zivju, kādā brīdī skābeklis beidzas un sākas zivju slāpšana, informēja zivju ekologs. Šādā situācijā vajadzētu padomāt par ūdens aerāciju - ne āliņģa izurbšanu, bet īpašām iekārtām, kas bagātina ūdeni ar skābekli.
Zivju slāpšana ziemā ir salīdzinoši retas dabīgās ūdenstilpēs, un tā uzskatāma par daļu no dabas dabiskā cikla, pauda Žagars.