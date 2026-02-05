Jaunolainē notriekts gājējs; Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus

Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Jaunolainē
Šodien 16:09
2. februārī ap pulksten 16.05 Olaines novadā, Jaunolainē, autoceļa A8 un Baznīcas ielas krustojumā transportlīdzekļa “Mercedes-Benz” vadītāja, braucot no Rīgas puses Jelgavas virzienā, uzbrauca gājējam, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67219837, 29971069 vai 112.