Narkotikas, ko internetā pasūta jaunieši
Latvijas jaunieši aizvien biežāk internetā pasūta narkotikas, kas maskētas kā saldumi, brīdina Nodokļu un muitas policija.
FOTO: Latvijas jaunieši aizvien biežāk internetā pasūta narkotikas, kas maskētas kā saldumi, brīdina Nodokļu un muitas policija
Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieks Andrejs Grišins brīdina, ka Latvijā jauniešu vidū arvien plašāk izplatās tendence internetā ar piegādi uz pakomātiem pasūtīt tējas un saldumus, piemēram, cepumus un želejkonfektes, ar tajos iestrādātām narkotikām. Daudzi jaunieši nav informēti, ka par šādu preču pasūtīšanu draud kriminālatbildība.
Daudzi no minētajiem produktiem rada maldīgu priekšstatu par to likumību, drošību un nekaitīgumu. Tomēr Nodokļu un muitas policija uzsver, ka svarīgi darīt visu iespējamo, lai atturēt jauniešus no to pasūtīšanas, jo Latvijā par narkotisko vielu pasūtīšanu ir paredzēta kriminālatbildība - tādējādi ir apdraudēta ne tikai jauniešu veselība, bet arī nākotnes izglītības, karjeras un citas nozīmīgas iespējas.
Grišins vērsa uzmanību, ka jaunākais zināmais pasūtītājs ir 13 gadus vecs. Tipiskie šo jauniešu profili ir skolēni un studenti, nereti no stabilām ģimenēm. Vairumā gadījumu pasūtītāji ir puiši, kuru vidējais vecums ir no 18 līdz 24 gadiem. Tikai atsevišķi pasūtītāji iepriekš nokļuvuši likumsargu redzeslokā.
Nepilngadīgie narkotiku pasūtītāji izmanto arī tuvinieku identitātes pasūtījumu veikšanai. Likumsargi novērojuši, ka lielākā daļa patērētāju ir no Rīgas reģiona, taču saldumi ar narkotikām tiek pasūtīti arī citās pilsētās, piemēram, Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī.
Tāpat šādi "izstrādājumi" nereti tiek pasūtīti izmantojot anonīmums piegādes kanālus, piemēram, pasta un kurjerpasta sūtījumus. Tomēr likumsargi Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs ir informēti par šīm metodēm, sadarbojas savā starpā un ar sūtījumu piegādes operatoriem, un spēj identificēt pārkāpējus. Izmeklēšanas gaitā pārsvarā izdodas identificēt vainīgas personas.
Kopš 2025.gada ir konstatēti un izņemti 599 aizdomīgi sūtījumi no interneta veikaliem ar jaunām psihoaktīvām vielām. Līdz šim par tiem ir ierosināti 369 kriminālprocesi. Pārējie lietu materiāli vēl tiek izvērtēti, taču līdzšinējā ekspertu pieredze liecina, ka, visticamāk, vairumā gadījumu arī par tiem būs jāierosina kriminālprocesi.
Grišins vērsa uzmanību, ka pagrīdes narkotiku industrija nemitīgi strādā, lai apietu "valstu enerģiju" narkotiku apkarošanā. "Faktiski katru dienu parādās jaunas vielas," piebilda Grišins. Viņš nenoliedza, ka likumsargi nevar vienā dienā noslēgt visus narkotiku izplatīšanas kanālus. Turklāt, ja vienu kanālu izdodas noslēgt, tad automātiski rodas cits. Lai arī Latvijas tiesiskais regulējums ir diezgan dinamisks, vienlaikus vielas, kas aizliegtas Latvijā, nav aizliegtas citās ES dalībvalstīs un noziedznieki šo situāciju izmanto, atzina Grišins.