Vidzemes slimnīcā ievieš mūsdienīgu sistēmu pacientu drošībai
Turpinot pilnveidot diagnostikas kvalitāti, Vidzemes slimnīcā ieviesta jauna jonizējošā starojuma devu vadības sistēma “INFINITT DoseM”. Šis tehnoloģiskais papildinājums ļauj slimnīcas personālam uzraudzīt un analizēt katra radioloģiskā izmeklējuma, piemēram, rentgena vai datortomogrāfijas, laikā saņemto starojuma apjomu. Pacientiem tas garantē vēl augstāku drošību, nodrošinot, ka izmeklējums tiek veikts ar pēc iespējas mazāku, bet precīzai diagnozei pietiekamu starojuma devu.
Jaunā sistēma ir būtisks ieguvums gan slimnīcas ikdienas darbā, gan pacientu ilgtermiņa veselības aprūpē. Tā darbojas kā “digitālais sargs”, kas apkopo datus par katru pacientu, izmeklējuma veidu un ķermeņa daļu. Ja sistēma fiksē, ka starojuma deva pārsniedz noteiktos standartlīmeņus, speciālisti nekavējoties saņem brīdinājumu, kas ļauj operatīvi pārbaudīt iekārtas vai pielāgot izmeklējuma metodes.
Vidzemes slimnīcas Medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītāja Santa Upeniece norāda:
Mūsdienu medicīnā tehnoloģiju attīstība nav iedomājama bez viediem risinājumiem, kas rūpējas par procesa caurspīdīgumu un drošību. Ieviešot “INFINITT DoseM” sistēmu, mēs esam ieguvuši spēcīgu instrumentu, kas ne tikai fiksē datus, bet palīdz mūsu medicīnas fiziķiem un radiologiem nepārtraukti pilnveidot izmeklējumu protokolus. Tas nozīmē, ka mēs strādājam pēc “ALARA” principa – nodrošinām tik zemu starojumu, cik vien saprātīgi iespējams, nezaudējot ne kripatas no diagnostiskās precizitātes. Tā ir mūsu atbildība pret katru pacientu, kurš mums uzticas.
Jaunās sistēmas ieviešana sniedz kompleksu ieguvumu grozu, kas būtiski uzlabo slimnīcas darba kvalitāti un pacientu drošību. Precīza un caurskatāma starojuma devu kontrole ļauj individuāli pielāgot medicīnisko pieeju katram pacientam, ņemot vērā tādus parametrus kā vecums, augums, svars un dzimums, tādējādi novēršot jebkādu nevajadzīgu radiācijas slodzi. Vienlaikus šī modernā analīzes platforma padara efektīvāku radiologu, radiologa asistentu un medicīnas fiziķu ikdienu, nodrošinot tūlītēju piekļuvi iekārtu tehniskajiem parametriem un datu kopsavilkumiem administratīvajai uzraudzībai. Šāda digitālā izaugsme ne tikai stiprina iekšējos kvalitātes procesus, bet arī apliecina slimnīcas atbilstību augstākajai starptautiskajai radioloģijas praksei.
Kopējās sistēmas iegādes un uzturēšanas izmaksas ir 45 738,00 EUR. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar IT un Diagnostiskās radioloģijas nodaļu, SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” un ražotāja “INFINITT” ekspertiem. “INFINITT DoseM” ieviešana ir daļa no Vidzemes slimnīcas ilgtermiņa stratēģijas – nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu, inovatīvu un, galvenais, drošu veselības aprūpi.