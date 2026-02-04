Nacionālā aviokompānija "airBaltic" lidmašīna Rīgas lidostā./Ilustratīvs attēls.
Šodien 15:27
"Tas ir nožēlojami!" "airBaltic" pasažieris dusmīgs par piedzīvoto Dubaijas lidostā
Kāds Nacionālās aviokompānijas "airBaltic" pasažieris vietnē "Threads" pasūdzējies par 4. janvārī piedzīvoto situāciju Dubaijas lidostā.
"@airbaltic reiss Dubaija Rīga 04.02.2026. Izlidošana 09:00. Joprojām pēc vietējā laika 13:15 stāvam lidostā Dubaijā. Ēst vairs nav ko, elektrība nav. Par brīvu iedeva pusglāzi sulas. Problēmas ar degvielu. Ja dotu ēst, vismaz būtu ok, bet viss jau ir beidzies. Tagad gala mērķis norādīts Bukarestē. Turpinam sēdēt lidmašīnā. Nožēlojami," raksta "Threads" lietotājs ar vārdu @muizkungs.
Portāls Jauns.lv sazinājās ar "airBaltic", lūdzot komentēt konkrēto situāciju, taču pagaidām atbilde nav sniegta.