Sieviete, cenšoties noņemt lāstu, zaudē vairāk nekā 27 000 eiro - policija sāk kriminālprocesu
Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa teritorijā ir uzsākusi kriminālprocesu par krāpšanu lielā apmērā. Aizvadītā gada rudenī kāda sieviete, atsaucoties internetā publicētam piedāvājumam par bezmaksas ekstrasensu seansiem, krāpniekiem nosūtīja kopumā 27 500 eiro. Sazinoties ar vairākām personām, sievietei tika solīta veselības uzlabošana un it kā lāsta noņemšana, par ko tika pieprasīta samaksa. Nauda tika sūtīta pa daļām, izmantojot pasta pakalpojumus.
Vakar, 2. februārī, tika saņemta informācija, ka aizvadītā gada rudenī kāda sieviete, pārlūkojot internetvietni, pamanīja sludinājumu, kur ekstrasensu seansi tika piedāvāti bez maksas veselības uzlabošanai. Pēc saziņas ekstrasenss sievietei skaidroja, ka jāmaksā vien par seansos izmantotajiem “materiāliem”, turklāt pēc visu seansu beigām samaksātā nauda tikšot atgriezta.
Sākotnēji saziņa notika ar pašu ekstrasensu, taču vēlāk tā turpinājās ar citu personu starpniecību. Seansu laikā, kas notika videozvanu formātā, sievietei tika norādīts, ka nepieciešama papildu samaksa par it kā lāsta noņemšanu.
Nauda tika sūtīta pa daļām, izmantojot pasta pakalpojumus. Kopumā 9000 eiro divās daļās nosūtīti kādai sievietei, savukārt vēl 18 500 eiro sešās daļās – citai personai. Kopējā izkrāptā summa ir 27 500 eiro.
Pēc notikušā sieviete vērsās Valsts policijā, un šobrīd uzsākts kriminālprocess. Tiek skaidroti visi notikušā apstākļi un iesaistīto personu loma noziedzīgajā nodarījumā.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un kritiski izvērtēt internetā piedāvātos pakalpojumus, kas sola bezmaksas palīdzību veselības, emocionālu vai finansiālu problēmu risināšanā. Krāpnieki nereti izmanto cilvēku uzticēšanos, vēlmi pēc palīdzības un bailes, piedāvājot tā sauktos “bezmaksas seansus”, par kuriem vēlāk tiek pieprasīta samaksa par materiāliem, rituāliem vai citiem izdomātiem pakalpojumiem, vienlaikus solot naudas atgriešanu. Bieži saziņā tiek iesaistītas vairākas personas un izmantoti nestandarta maksāšanas veidi.
Valsts policija atgādina, ka krāpnieki nereti izmanto cilvēku izmisumu un ticību seansiem vai rituāliem, lai izkrāptu naudu, jo vēlme uzlabot veselību vai atrisināt personīgas problēmas var mudināt cilvēkus pieņemt nepārdomātus lēmumus. Ja rodas aizdomas par šāda veida piedāvājumiem, aicinām nekavējoties pārtraukt saziņu un vērsties Valsts policijā.