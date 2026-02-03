Šoferu trūkuma dēļ atcelti 17 “Latvijas sabiedriskā autobusa” reisi
Šoferu trūkuma dēļ SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" otrdien ir atcēlis kopumā 17 autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
Atcelts "Latvijas sabiedriskā autobusa" reiss maršrutā Ezere-Kursīšu pagasts-Saldus, kas bija plānots plkst. 7.10, reiss Saldus-Jaunauces centrs-Auce, kas bija plānots plkst. 7.10, reiss Brocēnu centrs-Saldus, kas bija plānots plkst. 7.15, reiss Druva-Draudzība, kas bija plānots plkst. 7.30, reiss Autoosta-Krasti-Autoosta, kas bija plānots plkst. 7.35, reiss Saldus-Striķi, kas bija plānots plkst. 7.50, reiss Draudzība-Druvas skola, kas bija plānots plkst. 8, kā arī reiss Striķi-Saldus, kas bija plānots plkst. 8.15.
Tāpat atcelts reiss Rīga-Ādaži-Kadaga, kas bija plānots plkst. 8.55, reiss Auce-Jaunauces centrs-Saldus, kas bija plānots plkst. 11.25, reiss Cits mežaparks-Kadaga-Ādaži-Rīga, kas bija plānots plkst. 11.45, un reiss Rīga-Ādaži-Kadaga-Siguļi, kas bija plānots plkst. 13.10.
Otrdien līdz plkst. 7 "Latvijas sabiedriskais autobuss" nenodrošināja piecus autobusu reisus.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2023. gadā strādāja ar 11,994 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās trīs reizes - līdz 30 752 eiro. Finanšu dati par 2024. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 696 069 eiro. Kompānija pieder Maltai reģistrētajai "Bus Group", bet patiesais labuma guvējs ir Vitālijs Komars.