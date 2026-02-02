Ogres novada dome vērsīsies policijā saistībā ar "Facebook" ierakstu par vietvaras plānotu banketu pēc budžeta pieņemšanas
Ogres novada dome vērsīsies policijā saistībā ar "Facebook" lapā "Ogres ziņas" publicētu ierakstu par vietvaras plānotu banketu pēc pašvaldības budžeta pieņemšanas, jo uzskata šīs ziņas par nepatiesām un atsaucamām, pirmdien nolēma 13 Ogres novada domes koalīcijas deputāti.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) bija sasaucis domes ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā bija jautājums "Par nepatiesu ziņu atsaukšanu".
Domes sēdē Helmanis informēja, ka "Facebook" lapā "Ogres ziņas" pagājušajā nedēļā ir publicēta informācija, ka ceturtdien, 29. janvārī, notiks bankets kafejnīcā, atzīmējot pašvaldības šā gada budžeta pieņemšanu.
Viņš noraidīja informāciju par to, ka šāds bankets būtu noticis, kā arī pārmeta opozīcijā esošajam deputātam Kārlim Avotiņam (Kustības "Par!" un JKP kopīgais saraksts) to, ka viņš komentāros pie šī ieraksta aicinājis iedzīvotājus uz šo banketu. Avotiņam ir jāatvainojas sabiedrībai, pauda Helmanis.
Mērs norādīja, ka šī ziņa ir nepatiesa, jo ne deputāti, ne valdošā koalīcija nebija plānojuši banketu. Viņa ieskatā "Facebook" konta "Ogres ziņas" uzturētājs Māris Rožāns izplata viltus ziņas. Lai to pārtrauktu dome vērsīsies ar iesniegumu Valsts policijā un vajadzības gadījumā arī tiesāsies, paziņoja Helmanis.
Domes ārkārtas sēdē nepiedalījās neviens opozīcijas deputāts, un tādējādi Helmanis pauda pārliecību, ka opozīcijas deputāti atbalsta viltus ziņu publiskošanu.
Rožāns apstiprināja, ka šādu informāciju publiskojis pirms plānotā banketa, lai deputāti apdomātos un šo banketu nerīkotu. Viņš pašvaldībā esot vērsies ar iesniegumu, kurā lūdzis informēt par šogad plānotajiem pašvaldības banketiem, taču atbildi vēl neesot saņēmis.
"Facebook" lapā "Ogres ziņas" norādīts, ka tajā atrodama "neatkarīga pētnieciskā žurnālistika". Kā liecina "Firmas.lv" dati, Rožānam pieder SIA ar tādu pašu nosaukumu - "Ogres ziņas". Tai kā darbības veids norādīti fotografēšanas pakalpojumi.