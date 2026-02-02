Mirusi kādreizējā diplomāte un etiķetes speciāliste Aija Odiņa.
Mirusi kādreizējā Latvijas diplomāte, etiķetes speciāliste Aija Odiņa, liecina ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) ieraksts tviterī.
Braže izteikusi līdzjūtību diplomātes un Latvijas Republikas Valsts protokola dibinātājas Odiņas tuvajiem, viņai aizejot mūžībā.
"Viņas zināšanas, gatavība sniegt padomu, pozitīvā attieksme pret kolēģiem radīja leģendu par Aiju un visaugstāko cieņu," norādījusi ārlietu ministre.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Odiņa veidojusi un vadījusi Valsts protokolu, kā arī bijusi Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla (Vatikānā), Maltas Bruņinieku Ordeņa, Čehijā, Horvātijā un Spānijā. Viņa sarakstījusi vairākas grāmatas par protokolu un etiķeti.