No 4. februāra mainīs Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kustības sarakstus.
Novadu ziņas
Šodien 12:50
SIA “VTU Valmiera” informē, ka, atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem un mainoties vilcienu kustības sarakstam, no 4. februāra mainīs Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kustības sarakstus.
Tiks veiktas izmaiņas vairākos autobusu reisos: 10. maršruta Stacija – Brīvības iela – Vanagi reisam mainīs atiešanas laiku no plkst. 19.07 uz plkst. 19.15, savukārt 10. maršruta Vanagi – Valmiermuiža1 – Brīvības iela – Stacija reisam atiešanas laiks tiks pārcelts no plkst. 19.28 uz plkst. 19.36.
Tāpat tiks mainīti braukšanas laiki starp pieturvietām 3. maršruta Brīvības iela – Tirgus – Slimnīca – Kocēni reisam plkst. 7.05, kā arī 3. maršruta Kocēni – Slimnīca – Tirgus – Jāņa Daliņa stadions – Brīvības iela reisam atiešanas laiks mainīsies no plkst. 7.38 uz plkst. 7.33. Izmaiņas skars arī 6. maršruta Stacija – Slimnīca – Kocēni reisu, kura atiešanas laiks tiks mainīts no plkst. 7.30 uz plkst. 7.27.