Tukumā bezvēsts pazudis Vilnis Andžāns - vīrietim ir veselības problēmas

Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa likumsargi lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā Viļņa Andžāna meklēšanā.

Vīrietis šā gada 29. janvārī izgāja no savas dzīvesvietas Tukumā, Rīgas ielā, un kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nav zināma.

Policija vērš uzmanību, ka pazudušajam vīrietim ir veselības problēmas.

Valsts policija aicina rūpīgi aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.

