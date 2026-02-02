Skats uz Gulbenes dzelzceļa stacijas fasādes daļu (foto: Shutterstock)
Līdz 12. februārim Gulbenes iedzīvotāji var paust viedokli par divu saistošo noteikumu grozījumiem
Iedzīvotāju viedokļa izteikšanai nodoti grozījumu projekti divos saistošajos noteikumos. Viedokli var paust līdz 12. februārim.
Iedzīvotāju viedokļa izteikšanai nodoti saistošo noteikumu projekti:
- Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums”
- Grozījums Gulbenes novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”