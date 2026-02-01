Pie Māras dīķa plīsis ūdensvads (ekrānuzņēmums no video)
Runā Rīga
Šodien 17:59
Uzmanību! Ūdensvada avārija pie Māras dīķa Rīgā
Saspringta situācija radusies pie Māras dīķa Pārdaugavā, kur notikusi ūdensvada avārija.
"Facebook" lietotāja pauž atvieglojumu, ka nav notikusi karstā ūdens padeves avārija, tā kā uz ledus ir daudz slidojošu bērnu, kad būtu pakļauti nopietnam riskam.
Pašā "Rīgas ūdens" mājas lapā norādīts, ka ūdensvada avārijas dēļ ir noslēgta ūdensapgāde
no Cieceres ielas līdz Saules alejai, bet pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.